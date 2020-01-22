Російський актор Валентин Гафт звинуватив українську владу в тому, що вона вбиває своїх громадян на сході країни



Про це актор заявив одному з російських інтерв'ю.

Він зазначив, що бачить ситуацію в Україні насправді, і російські ЗМІ і влади говорять правду.

"Я люблю свою країну, вірю Росії та її правителю. Вірю! Бачу, що відбувається, і не обманююсь", - сказав актор.

Також він вважає, що на російському телебаченні говорять правду.

"Що ви вбиваєте своїх же. І нікуди від цього не дітися: Україна вбиває своїх же!", - заявив артист.

Крім того, актор заявив, що вважає Крим російським і при цьому не розуміє, через що йде війна на сході України.

"Ті війська або ці – не важливо: відбувається винищення невинних людей. Жоден конфлікт цього не вартий. Це кривава рана на руках людства. Це неподобство. Через що? Кому потрібна Україна? Крим був відданий вам несправедливо, це російська територія, за неї казна-скільки боролися, проливали кров", - резюмував він.

Нещодавно ми писали, що російський народний артист Валентин Гафт переніс інсульт.

Причиною звернення в лікарню стало різке погіршення здоров'я, 83-річного народного артиста привезли самостійно.

Стан артиста викликав серйозні побоювання і його госпіталізували до реанімації, з часом його стан стабілізувався.

Сам Валентин Йосипович вже кілька років бореться з хворобою Паркінсона. Гафт без страху заявляє, що життя підходить до кінця, але він не боїться смерті.

Нагадаємо, що тяжко хворий Валентин Гафт налякав своєю зовнішністю.

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