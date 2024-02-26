Лучше популярного крабового салата может стать только закуска из крабовых палочек, которая готовится невероятно просто и быстро.

Крабовые палочки стали настолько популярным продуктом, что количество рецептов по их использованию только увеличивается.

Крабовые палочки добавляют не только в салаты и закуски, но даже жарят. Их запекают в качестве ингредиента для горячих бутербродов, кладут в домашнюю пиццу, превращают в хрустящую закуску в кляре.

Один из самых простых способов превратить крабовые палочки во вкусную закуску – сделать их с тарталетками.

Для такой закуски из крабовых палочек понадобится немного ингредиентов и еще меньше времени. Рецептом поделилась автор кулинарного канала «Cook time love».

Закуска с крабовыми палочками.

Следовательно, понадобятся крабовые палочки, сыр, чеснок, майонез и тарталетки.

Ход приготовления закуски с крабовыми палочками элементарный.

Палочки мелко нарезаем, сыр натираем на маленькой терке. Смешиваем крабовые палочки и сыр – с чесноком и майонезом. Добавляем соль и перец, перемешиваем и выкладываем в тарталетку.

Закуска с крабовыми палочками.

Закуска с крабовыми палочками.

Чтобы сэкономить время тарталетки, можно просто купить в магазине.

Отметим, что такую ​​закуску из крабовых палочек перед подачей на стол можно украсить зеленью.

Также в начинку можно добавить отварные яйца, а сыр заменить на плавленый.

Закуска с крабовыми палочками.

Напомним, что крабовые палочки создаются искусственно из обработанного рыбного белка сурими или измельченного мяса белой рыбы.

Выбирая крабовые палочки, обратите внимание на их состав, внешний вид и срок годности.

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