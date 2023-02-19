Украинцы считают, что будет справедливо, если офицеров из военкоматов отправить на передовую, а на их место посадить женщин военных или инвалидов войны.

На днях в сети наделали шуму численные петиции на сайте президента с требованием отправлять на фронт кадровых военных, которые сидят в территориальных центрах комплектования (военкоматах). В своих обращениях авторы указывают на то, что многие военные, которые имеют специальности и необходимую специализацию, вместо того, чтобы быть на поле боя и защищать Украину, сидят в теплых кабинетах или вылавливают на улицах призывников.

Надо сказать, что такие петиции поддерживают много украинцев, в соцсетях возникла бурная дискуссия на эту тему. Так, по мнению пользователей в военкоматах в тылу могут работать, например, военные, которые уже были на передовой и получили инвалидность, в связи с которой не могут вернуться на поле боя. Также некоторые пользователи предлагают женщинам-военным отдать должности в территориальных центрах комплектования. А вот офицеров, которые имеют соответственные навыки, отправить на фронт, чтобы они своим примером показывали, как нужно воевать.

Вот что пишут украинцы в комментариях под новостью о петициях:

"Лично я считаю, что они там засиделись. Пора и честь знать, если она у них есть. А на их места много военных инвалидов, без рук, без ног. И с боевым опытом. Это нужно принять во внимание Генштабу, или тем, кто это решает".

"Это действительно нужно сделать. Почему ребята, которые прошли ад войны и не могут больше вернуться на фронт, не могут быть использованы для работы в военкоматах, а засидевшиеся здоровые пусть побудут на их месте. И это действительно будет правильно".

"Да, они первыми должны быть на защите государства, а на их места пусть сядут вернувшиеся с передовой ребята-инвалиды, они тоже умные с высшим образованием".

"Они первыми должны защищать страну, это их специальность".

"Так это пусть они заменят наших ребят, которые уже устали круглый год воевать на передовой, и только 10 дней отпуска дают. Это же ваша профессия, вперед и покажите, как надо воевать".

"Давно пора, пусть тоже идут. А то уже позажирались и относятся к нашим мужчинам, как враги".

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