Во Львовской области "бизнесмен" оформил в частную собственность взлетную полосу.

Речь идет о бывшем государственном регистраторе, которому прокуроры Жовковской окружной прокуратуры уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК Украины, сообщается на сайте Львовской прокуратуры.

"По данным следствия, подозреваемый, будучи государственным регистратором, при отсутствии соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр имущественных прав изменения относительно права собственности на объект недвижимого имущества. Таким образом он незаконно зарегистрировал право частной собственности на взлетную полосу за третьими лицами", - говорится в сообщении.

Таким образом из государственной коммунальной собственности Львовской области фактически пропал бывший аэродром.

Речь идет об инфраструктуре, которая находится в одном из сел Львовского района. Конкретного места прокуроры не упоминают.

На данный момент объект находится под арестом согласно требованию суда. Правоохранители ведут досудебное расследование.

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