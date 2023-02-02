В Государственном торгово-экономическом университете преподавательница отправляла студентов на фронт по просьбе вести лекции на украинском.

В сети появилась аудиозапись, на которой слышно, как преподавательница киевского вуза начинает пару на русском. Студенты же делают ей замечания, на что учительница спросила, почему они не на фронте.

"Это им не то, то им не – с первого занятия. Совесть у вас есть? Ваши родители сейчас дома, с вами? Кто в окопах из ваших родителей, скажите мне? А вы почему здесь, а не на фронте? 18 лет вам есть? Почему вы не добровольцы? Я – русскоязычная – хочу спросить украиноязычных: "Почему вы сидите дома? Ваши родители почему дома сидят?", – заявила преподавательница ВУЗа.

После огласки в сети администрация университета приняла решение об увольнении преподавательницы.

"Увольнение!!! Позор!! с такой позицией, что она детям может дать)",

"Там украинская только верхушка айсберга. Не трудно понять ее позицию, судя по высказываниям", - пишут украинцы в сети.

Напомним, польский язык могут включить в предметы ЗНО: украинцы отреагировали.

Кроме того, в Киево-Могилянской академии запретили разговаривать на русском, в комментариях к новости начались споры среди украинцев.

Также Politeka.net сообщала, что история с "отменой" русского в Могилянке получила продолжение: "Смысл не в наказании, а...".