Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали мэра Рени Одесской области сразу после получения 50 тысяч долларов неправомерной выгоды.
Об этом сообщают пресс-службы органов.
«24 января 2023 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили на просьбе и получении неправомерной выгоды председателя и депутата одного из городских советов Одесской области», – сообщает САП.
Как утверждают в НАБУ, мэр и депутат горсовета потребовали 100 тысяч долларов за содействие в "решении" вопроса передачи в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га.
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При получении первого транша в 50 тыс. дол. их разоблачили.
Следственные действия продолжаются. Лиц задерживают в порядке ст.208. Решается вопрос об уведомлении им о подозрении.
Напомним, подписан скандальный закон, который называли "кувалдой" – что изменится для тысяч украинцев.
Также сообщалось, что вручение повестки чуть не закончилось трагедией.
Кроме того, Politeka.net писала, о решающем этапе: сделано заявление относительно мобилизации, кто нужен в первую очередь.