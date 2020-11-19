Введение жестких карантинных мер не спасет Украину от "китайского" вируса



Такое мнение озвучил академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт отметил, что единственным действенным способом на данный момент является уменьшение количество зараженных.

"Я лично против строгого карантина, против того, чтобы люди не ходили на работу. Но, как специалист, считаю что нужно обязательно соблюдать те нормы, которые хорошо нам всем известны, но не все их соблюдают – маски, физическое дистанцирование, мытье рук", - уверен академик.

Ранее мы сообщали, что сооснователь компании BioNTech, в которой разработали вакцину от китайского вируса, профессор Угур Сахин заявил о том, что пандемия должна пойти на спад к лету следующего года.

По его словам, вакцина позволит снизить передачу вируса от одного человека другому, возможно, не на 90%, а на 50%.

Также мы сообщали, что по мнению политолога Валентина Гладких локдаун был бы наилучшим решением в Украине, но мы себе не можем его позволить.

В сложившееся ситуации, он считает введение карантина выходного дня наилучшим решением.

Напомним, израильский инфекционист о российской "вакцине" от китайского вируса.

Как сообщает Politeka, россиян напугала отечественная вакцинация от вируса.

Также Politeka писала, в ВОЗ раскрыли сроки масштабной вакцинации.