На оккупированных территориях Донбасса проблема долгов по зарплатам обостряется все больше, из-за чего останавливаются предприятия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, в оккупированной Макеевке начали забастовку работники металлургического завода из-за огромных долгов по зарплатам. При этом подобное происходит с промышленностью по всей территории "ДНР".

Известно, что в Макеевке уже остановилась последняя доменная печь. Рабочие местного металлургического завода устраивают акции протеста, требуя выплат долгов по зарплатам.

Оккупационные власти пытаются скрывать подобные факты, однако подробности просочились в соцсети. В частности, известно, что Макеевский металлургический завод стоит без работы уже около месяца - с середины октября. Также недавно в Макеевке была остановлена последняя доменная печь. Причиной этому стало то, что "народная республика" не платит работникам зарплату еще с лета.

Когда забастовка только начиналась, оккупанты обещали погасить задолженность, которая накопилась с июня, в кратчайшие сроки по составленному графику. Однако эти обещания не были выполнены. Сотрудники завода получили только 15% июньской зарплаты, после чего выплаты вновь прекратились.

Жители "ДНР" сообщили, что подобная ситуация наблюдается по всей территории оккупированного Донбасса. Боевики за шесть лет практически уничтожили промышленность региона.

На предприятиях "ДНР" наблюдаются проблемы не только с выплатами зарплат, но и с сырьем. Единственный завод, который как-то продолжает работу - Енакиевский металлургический. Однако и там время от времени происходят забастовки на фоне задержек зарплат.

Напомним, жители "ДНР" просят Пушилина выпустить их в Украину.

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