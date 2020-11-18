​Российский пропагандист Александр Сладков уверен, что Украине нереальной повторить карабахский сценарий при освобождении Крыма и Донбасса

По его мнению, Киев очень внимательно следил за событиями на Кавказе, поскольку сценарий весьма заманчив:

«Пойти резко вперёд, взять в клещи Донецк и Луганск, проскочить к российской границе, ну а дальше, - делайте с ситуацией что хотите, украинские полки уже будут внутри республик», – пишет он, пишет он в своем телеграмм-канале «Сладков+».

Однако Украина не сможет этого сделать по нескольким причинам, которые он озвучил.

Первая – у страны нет надежного союзника, каким была Турция для Азербайджана. Союзника, который бы рискнул «рычать» на США, Францию, Германию и, опосредованно, на Россию, по поводу «неработающих Минских договореностей», и был готов финансово вложиться в ВСУ.

Однако, рассуждает Сладков, если Украина пообещает отдать Турции Крым в обмен на помощь в отвоевании Донбасса, то поддержка Анкары возможна. Мол, украинцы лучше отдадут полуостров туркам, чем мос**лям.

Вторая причина, почему Украина не повторит на Донбассе действия Азербайджана в Карабахе, – это то, что Россия «не будет висеть над схваткой». Если в Карабахе РФ сохраняла железный нейтралитет, то на Донбассе все будет с точностью до наоборот.

Сладков уверен, что в регионе "оружие возьмут и местные люди, и пойдут мощные многонациональные потоки добровольцев, десятки тысяч, и это фактор".

Мол, Донбасс воевать умеет и сдавать территории не хочет.

«Возможно, при нападении Украины, Народные милиции сами окажутся на границах прежних Луганских и Донецких областей. А уж потом войдут миротворцы, и, обязательно российские, иначе, донецкие своё наступление продолжат, при определенных сопутствующих факторах», – философствует пропагандист.

Он также добавил, что сейчас «народные милиции» ОРДЛО взялись за создание второй линии обороны. Кроме того, на Донбассе постоянно проводятся учения «по отражению украинской агрессии».

Напомним, армянские солдаты атаковали россиян в Карабахе.

Как сообщала Politeka, россияне заговорили о введении войск на Донбасс уже до конца года.

Также Politeka писала, что в "ДНР" хотят отправить всех мужчин в ряды боевиков, инициирован призыв.