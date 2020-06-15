Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", озвучил угрозу в сторону Украины

Так, он заявил, что Украине якобы не стоит рассчитывать на победу на Донбассе и его возвращение под свой контроль. Более того, он угрожающе заговорил о новой революции в Киеве, которая якобы должна развалить страну.

Своими фантазиями оккупант поделился 2019 года в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда".

Кроме того, он размечтался о Майдане в Киеве, по его словам, только это якобы поможет прекратить все обстрелы и бомбежки на территории Донбасса.

"В Украины нет никаких шансов победить. Ведь сейчас начнется паспортизация (выдача российских документов. — прим. ред.) Донецких и Луганских областей, насколько говорят мои товарищи. И после этого Киев может смело забыть про Донбасс... Я бы предпочел и мечтаю, чтобы в Киеве произошел Майдан. Это помогло бы прекратить бомбежки и обстрелы на Донбассе", — высказался террорист Прилепин.

Также ранее сообщалось, что российский писатель Захар Прилепин заявил, что настроения в России приближают совершение переворота.

К так называемому меньшинству, которых ждет развал РФ, Прилепин отнес кремлевских игроков, которые понимают, что окажутся за бортом после 2024 года, значительную часть силовиков спецслужб, радикальную либеральную интеллигенцию, молодежь, а также культурную и финансовую элиту.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки