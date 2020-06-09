Известный украинский писатель Андрей Курков назвал ментальные отличия между украинцами и россиянами

По его словам, украинское общество по своему менталитету склонно к демократической анархии запорожских казаков, тогда как россияне запрограммированы на обожание царя.

Такое мнение он озвучил 2019 года в интервью для журналистов издания Обозреватель.

"Украинцы разных этнических происхождений переняли от Украины матрицу социально-политического поведения, которая существовала в 15-16 столетии. Это матрица демократической анархии казачества – территории, которую можно считать страной, но которая не имела фиксированных границ, собственной валюты, рассчитывалась между собой серебром из Польши, золотом из Турции, талерами из Германии. Одновременно имела выборы гетмана, военную юстицию, военные суды и так далее", – пояснил Курков.

По его словам, в Росси программируют матрицу монархии, которая программирует в человеке обожание царя. А когда от царя устают, россияне убивают этого царя и обожествляют следующего.

По словам писателя, это "индивидуалистическая ментальность против коллективной". Курков также отметил, что президент РФ Владимир Путин делает все, "чтобы россияне поняли, что он их батюшка и защитник".

"Столько врагов у России, как сейчас показывает российское телевидение, еще никогда не было даже во времена Советского Союза. Это означает, что если есть враг, его надо, с одной стороны, бояться, остерегаться, а с другой стороны – объединяться вокруг царя и защищать отечество. Эта схема работает. Раньше "за родину, за Сталина", теперь "за родину, за Путина", – заявил он.

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