В самопровозглашенной «ДНР» решили сделать российский рубль основной денежной единицей

Cоответствующие изменения уже внесены в «законодательство» во вторник на пленарном заседании «парламента ДНР», передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

По словам автора «документа», так называемого «председателя комитета по бюджету, финансам и экономической политике» Марины Жейновой, проект «закона» направлен на «обеспечение единства правовых норм Закона ДНР «О налоговой системе» с положениями действующего законодательства Донецкой народной республики, регулирующими особенности оплаты сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, а также особенности правоотношений в сфере обращения денежной единицы ДНР».

Украинская гривна, согласно законопроекта, «исключается из перечня законных средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются соответствующие налоги и сборы».

Закон принят в двух чтениях и направлен на подпись главарю «ДНР» Денису Пушилину.

Новость не осталась незамеченной в соцсетях. Одним из первых на эту тему пошутил блогер и ветеран АТО Анатолий Штефан.

«Сижу пишу, и слезы капают на смартфон. Даже не знаю что делать? Видимо, это крах! Или Пушилин оказался экономистом мирового уровня», – подписал он скрин публикации с российского сайта под названием «ДНР решила нанести удар по экономике Киева».

В свою очередь рядовые украинцы обрадовались такому повороту, справделиво предположив, что теперь жители «ДНР» откажутся от пенсий, которые им платили в ненавистных украинских гривнах.

«Ну наконец. Во-первых, фубли там в обращении с 2014 года, во-вторых, *опой чувствуют, что пенсионные туры и другие соцвыплаты накрываются медным тазом со стороны Украины. По крайней мере, я надеюсь, что кормежка новороссов за наш счет наконец прекратится», «Нанесли удар невиданной мощи: прекратят кататься пенсовозки», «Я считаю, что Пух недорабатывает. Нужно еще запретить доллары и евро и загнобить Омерику и Ивропу :) Только фубли, только хардкор. П. С. Для верности нужно еще это все прилюдно спалить на площади. Так сказать, поставить вражин на колен», «Всё, пенсы, которые бегают на неоккупированную Украину получать пенсию в гривнах, вне закона? Срочно объявить спецоперацию от МГБ по задержанию нелегалов и коррупционеров!», – реагируют в соцсетях.

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Напоним, оккупанты готовят готовят масштабную акцию против Украины в Донецке.

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