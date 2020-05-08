В Донецке, который оккупанты решили переименовать в Сталино, собрались установить памятник диктатору, уничтожившему десятки миллионов людей

Увековечить Иосифа Сталина собираются не где попало, а прямо в центре Донецка, установив его скульптуру на месте нынешнего памятника Тарасу Шевченко возле здания бывшей облгосадминистрации, которое в «ДНР» теперь называют «Домом правительства», сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

По информации источников, близких к главарю боевиков Денису Пушилину, сепаратисты хотят установить Сталина «размером со статую Свободы».

Сейчас в «республике» собирают подписи об установке этого памятника. Автором петиции указан директор железнодорожного вокзала Донецка Максим Козловский.

Однако чаяния оккупантов на то, что скульптура «украсит» центр Донецка, могут быть напрасными, поскольку и в Кремле, и в самой «ДНР» есть немало противников такого шага. Более того, в «республике» нет технологий и специалистов по созданию таких массивных постаментов, а также скульптора, способного создать Сталина весом в тонну из гранита или бронзы. В свое время для создания памятника Шевченко использовали 700 килограммов бронзы.

Инициативу Пушилина и Ко уже высмеяли в сети.

«Когда долб**м делать нечего, они трут языком, памятник из го*на или из костей новоросов. Власти Донецка определились с местом для памятника Сталину. Статую Генералиссимуса Советского Союза хотят установить на месте памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко перед зданием Дома правительства. «Мы хотим тут Сталина размерами в статую Свободы!» – сообщили источники, близкие к главе ДНР Денису Пушилину. Напомним, что статуя Свободы в США имеет высоту 93 метра», – написал в своем телеграмм-канале Злобный Укр Донецка.

Напомним, после Донецка оккупанты присвоили имя Сталина еще одному крупному городу.

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