Экс-гимнастка и депутат Госдумы Алина Кабаева одобрила действия РФ в отношении Украины

По ее словам, президента Владимира Путина любит большинство россиян и "голос" РФ крепнет на международней арене.



"Кому-то президент нравится, кому-то нет – это нормально. Но неоспоримый факт, что Путина сегодня поддерживает абсолютное большинство населения России. Люди видят, какие благотворные перемены происходят в стране, как крепнет ее голос на международной арене", – отметила политик.



Экс-гимнастка также восхитилась "присоединением" Крыма.



"У нас спорт очень сильно поднялся, Олимпиада прошла шикарно. Десять лет назад в случае, аналогичном ситуации с Крымом, вряд ли мы смогли бы что-то сделать. А сейчас мне не стыдно за свою страну", – отметила бывшая чемпионка.

Стоить отметить, что иностранные СМИ неоднократно упоминали возможных любовных отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой в своих материалах, иногда даже отмечая, что спортсменка является будто бы матерью его двух внебрачных детей.

В апреле 2008 года мир впервые облетела новость, что у Алины Кабаевой и Президента РФ Владимира Путина планируется свадьба.



Напомним, Жириновский опозорили из-за слов об Украине, ему уже пора на кладбище.

Как писала Politeka, выпущенная в сторону РФ ракета прорвет ярость Путина.

Также Politeka писала, что на Крымском мосту появилось то, чего больше всего боялся Путин.