Экс-гимнастка и депутат Госдумы Алина Кабаева одобрила действия РФ в отношении Украины
По ее словам, президента Владимира Путина любит большинство россиян и "голос" РФ крепнет на международней арене.
"Кому-то президент нравится, кому-то нет – это нормально. Но неоспоримый факт, что Путина сегодня поддерживает абсолютное большинство населения России. Люди видят, какие благотворные перемены происходят в стране, как крепнет ее голос на международной арене", – отметила политик.
Экс-гимнастка также восхитилась "присоединением" Крыма.
"У нас спорт очень сильно поднялся, Олимпиада прошла шикарно. Десять лет назад в случае, аналогичном ситуации с Крымом, вряд ли мы смогли бы что-то сделать. А сейчас мне не стыдно за свою страну", – отметила бывшая чемпионка.
Стоить отметить, что иностранные СМИ неоднократно упоминали возможных любовных отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой в своих материалах, иногда даже отмечая, что спортсменка является будто бы матерью его двух внебрачных детей.
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В апреле 2008 года мир впервые облетела новость, что у Алины Кабаевой и Президента РФ Владимира Путина планируется свадьба.
Напомним, Жириновский опозорили из-за слов об Украине, ему уже пора на кладбище.
Как писала Politeka, выпущенная в сторону РФ ракета прорвет ярость Путина.
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