Михеил Саакашвили сделал громкое заявление о необходимости мира с Россией

С неожиданным признанием экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области выступил в интервью изданию DW.

Так, Саакашвили прокомментировал новость о том, что Владимир Зеленский хочет предложить ему должность в Кабмине. На уточняющий комментария журналистке о его антироссийской позиции, Саакашвили ответил, что в целом не против мира с этой страной.

«Я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру, свидетельствует о том, что он за независимую внешнюю политику», - рассказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что выступает за мир с Россией, однако тут же отметил, что есть разные условия достижения этого мира.

«И никто против мира с Россией не выступает, я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир», - заявил политик.

Он также добавил, что не думает, что украинский президент планирует идти на уступки с Кремлем.

«Пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство», - считает Саакашвили.

Политик также добавил, что не боится поссориться с Зеленским, как это было с его предшественником Петром Порошенко. Саакашвили объясняет это тем, что нынешний президент «не вор».

Напомним, встреча "слуг" Зеленского с Саакашвили обернулась позором, появились кадры.

Как сообщала Politeka, Саакашвили упрашивает назначить его в Кабмин, «Слуги» раскрыли детали похождений.

Также Politeka писала, что радостный Саакашвили объявил украинцам о возвращении в Кабмин.