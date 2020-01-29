Информация о том, что в этом году Украина начнет выплачивать компенсации за разрушенное войной жилье жителям Донбасса, породила массу вопросов

В том, что подобная ситуация, – еще один шаг навстречу России, которая затеяла весь конфликт на востоке Украины, и размывание международно-правовой позиции нашей страны, уверен экс-нардеп Сергей Высоцкий.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Бывший парламентарий отмечает, что компенсации должна выплачивать та сторона, на которой лежит вина за причиненный ущерб.

«Вместо этого идиотизма власть должна была бы создать центр, который бы помогал людям утратившим имущество обращаться в национальных и международных судов. Потому что каждый выигранный частным лицом международный суд и каждая присужденная компенсация от агрессора – это кирпичик в наши аргументы в большом процессе по ответственности России за войну», – пишет автор.

В качестве примера он приводит Кипр, свидетельства граждан которого в Европейском суде по правам человека послужили серьезной доказательной базой для начала большого процесса против Турции об оккупации части острова.

«Но подобные шаги делают те страны, которые хотят победить. По крайней мере, в судах. Если же задача – отмазать Путина, то да. Все логично», – подытожил Высоцкий.

Как известно, в госбюджете есть бюджетная программа в размере 40 млн 200 тыс. грн. на компенсацию владельцам разрушенного жилья стоимости самого жильця. Она будет действовать на подконтрольных Украине территориях.

По словам советника министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Артема Салихова, есть определенные ограничения и расчеты, какая сумма будет выделяться на одно домохозяйство.

«Мы проработали в министерстве три постановления, отправили его в другой центральный орган исполнительной власти для согласования и замечаний и надеемся, что в течение нескольких месяцев уже решим все вопросы и сможем эту программу запускать вместе с местными органами власти, вместе с военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей», – заявил он.

Напомним, названы колоссальные различия между Украиной и ОРДЛО.

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