Сотрудники МИД поплатились за просчеты в подготовке поездки президента Владимира Зеленского в Израиль и Польшу

Об этом сообщает телеграм-канал Цибуля, передает Politeka.net

По информации источника, один из уволенных сотрудников отвечал за подготовку текстов выступлений президента (спичрайтер). Второй сотрудник был начальником отдела, а относительно третьего - ничего не известно.

Эти люди отвечали за подготовку выступлений президента Украины Владимира Зеленского во время посещения им мемориальных мероприятий в польском Освенциме.

"Известно также, что сам Пристайко тоже выслушал немало неприятных слов от руководства в связи с неудовлетворительной работой МИД Украины в целом. Это все произошло сразу после анализа материалов зарубежной прессы о поездках Зеленского в Израиль и Польшу", - сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский потерял рейтинг из-за отдыха в Омане и невнятной позиции по Ирану.

"Сейчас падает рейтинг Зеленского. Особенно после Омана и Ирана, а также невнятной позиции по защите украинских интересов. Это же диктаторский режим, тоталитарный режим, который сейчас делает ядерную бомбу. Невменяемый. Надо было выносить вопрос об уничтожении самолета на Совбез ООН. Его же не вынесли, правильно? Это сделал Ельченко, Пристайко сделал, то есть они вели себя невнятно, вроде что-то жевали", - сказал эксперт Олег Соскин.

Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского

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