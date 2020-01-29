Государственный ПриватБанк, несмотря на решение суда, пытается отобрать у клиентов как можно больше денег

Об этом на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, она брала кредит в Приватбанке в размере 4 тысяч гривен. Из-за возникновения задолженности состоялось заседание суда, по решению которого Приватбанку запретили взимать пеню и штраф.

"На заседании меня не было (не знала), но никто из представителей банка не представил суду квитанцию об оплате в размере 5100грн. Суд постановил, что иск удовлетворить частично, и запретил взыскание пени и штрафа. И решением было оплатить 6614грн 69коп. Позже, когда я получила решение суда, я пошла в отделение, где попросила, учитывать 5100 до этой суммы, писали письмо в главное отделение, но ответ был, что деньги я внесла самостоятельно по своей воле, и они погасили штраф, хотя не имели права. Потом я обращалась в Приватбанк, но они стояли на своем. Каждый день звонили представители банка разных отделов и с кредитной задолженности с финансового контроля, службы безопасности, отдела реструктуризации и других. Все они пытались взыскать средства, кроме тех, что указал суд. По решению суда, по исполнительному производству, я все таки заплатила 6614грн", - отметила клиентка в своем отрицательном отзыве.

Она также сообщила, что даже после уплаты долга ПриватБанк не разблокировал ее счета.

"Но мало того, что Приват не снял арест с моих карт, они звонят всем моим родственникам, просят об уплате, опять таки, называют разные суммы. Если не устраивает решение суда или выполнение производства, то подавайте апелляцию и будем рассматривать это дело, но это же не выгодно Приватбанку, потому что средства на эти движения будут потрачены. Мало того, они еще говорят, что эти штрафы, они имеют право взимать, независимо на судебное решение. Конечно и справку об отсутствии задолженности они не выдают. На форумах в соцсетях я буду искать обманутых людей и вместе мы будем противостоять", - резюмировала клиентка в своем отзыве.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. По результату рассмотрения Вам позвонит наш сотрудник", - коротко отреагировал на жалобу представитель Приватбанка.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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