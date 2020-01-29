Российский комик и резидент шоу "Stand Up" Алексей Щербаков разнес президента России Владимир Путина и россиян, которые ему верят

Как сообщает Politeka.net, комик заявил в новом интервью "вДудь", что в России многие люди убеждены, что в низких зарплатах и пенсиях виноват кто угодно, но не Владимир Путин (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В пример он привел собственную тещу, которая во всем поддерживает президента РФ Владимира Путина.

"Каждый раз она включает новогоднюю речь. Мы с тестем сидим: "Давай лапшички нам новенькой навали", а она: "Так, хватит президента моего трогать". Я не знаю, что должно поменяться", - рассказал Алексей Щербаков.

Он также добавил, что самое страшное во всем этом, что его теща работает медсестрой в поликлинике видит в каких условиях лечат людей и работают врачи, но во всем винит главного врача, а не Владимира Путина.

Кроме того, он добавил, что ситуация сложилась довольно странная, ведь россияне прекрасно видят в каком "г**не" они живут, но никогда не винят в этом Владимира Путина. Даже, если глава РФ скажет им, что-то грубое, они все еще не "очнутся от сна".

"Все в г**не, все видно, но почему-то не понимают люди до сих пор. Должен Путин прийти и сказать "Я вас ненавижу", тогда они такие "Ааа... вот оно что". Не знаю, все устраивает. Вот она говорит, денег нет, пенсии нет. А кто виноват? "Не знаю, не Путин точно, он делает все, чтобы было хорошо", - резюмировал юморист, в открытую заявляя, что Владимир Путин довел РФ до состояния "г**на".

Стоит отметить, что это не первый российский юморист, который критикует Владимира Путина. Ранее российский шоумен Максим Галкин заявил, что президенту РФ Владимиру Путину "скучно" с россиянами. По словам Галкина, Путин "все соображает, он даже знает, где журавлям яйца надо было отложить". Кроме этого, он поиздевался над политической цензурой и "засильем Украины на государственных телеканалах".

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