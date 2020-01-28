Украинцы столкнулись с трудностями при просмотре телевизора

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, сегодня утром многие украинцы обратили внимание, что популярные телеканалы перестали работать.

Это связано с тем, что 28 января стартовала кодировка спутникого сигнала, из-за чего популярные среди украинцев телеканалы перестали быть в открытом доступе.

После кодирования спутникового сигнала закрыты для просмотра стали следующие телеканалы: СТБ, Новый, Интер, 1+1, ТРК Украина и другие популярные среди украинцев каналы.

В целом, "под замком" оказались сразу 23 телеканала, которые принадлежат крупнейшим медиахолдингам в Украине. Для того, чтобы и дальше наслаждаться просмотром, украинцам рекомендуют подключиться к одному из двух официальных провадеров.

Платными станут только развлекательные каналы, информационные телеканалы остаются в открытом доступе для всех украинцев на спутнике.

Ранее мы сообщали о том, что уже в январе будут закодированы популярные среди украинцев медиагруппы: "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН, "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм").

Таким образом, монополисты на рынке телевидения хотят развить рынок платного ТВ и "приучить" своих клиентов к качественному контенту, за который нужно ежемесячно платить.

При этом в Нацсовете мнения по поводу кодирования спутникового сигнала разделились. некоторые его члены считали, что это целесообразно только в стране, где нет оккупированных территорий, ведь приобрести необходимый для просмотра тюнер можно только на неоккупированной территории Украины, то есть в Крыму, Донецке и Луганске не смогут смотреть украинские каналы со спутника.

Напомним, сколько каналов в Украине удалят навсегда.

Как сообщала Politeka, украинцам будут отключать телевидение: кому стоит волноваться.

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