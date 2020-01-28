Вторая "пенсия" может оказаться малоэффективной

Об этом пишет Апостроф.

Как известно, Верховной Раде только предлагают узаконить накопительную пенсию.

Однако, эксперты уже предупреждают, что она может оказаться малоэффективной, поскольку все средства может обесценить инфляция.

"Если у человека зарплата, условно, 5000 гривен, то 1% - это 50 гривен, то есть 2 доллара. За год - 24 доллара. Если добавить 2% от работодателя, получится около 75 долларов в год. Даже если это будет 100 долларов (при более высокой зарплате), то за десять лет человек "накопит" до 1000 долларов. Администрирование этого взноса, думаю, выйдет дороже. И мне кажется, что человеку будет проще эти 100 долларов положить на депозит, так как в этом случае проценты будут идти уже с первого взноса, тогда как накопительная система предполагает, что человек получит эти деньги в каком-то неизвестном будущем. К тому же эти средства "съест" инфляция, и получится даже отрицательная эффективность ", - озвучила свой прогноз аналитик Александра Томашевская.

По ее словам, в этом случае лучшим вариантом будет тот случай, когда накопленные на пенсию средства украицев не будут лежать в банках без действия, а будут привлекаться государством в качестве инвестиций. Таким образом, эти средства будут приносить прибыль и самим украинцам.

Экономист Тарас Козак, в свою очередь, утверждает, что средства, которые украинцы накопят ежемесячно перечисляя 1% от зарплаты, необходимо направлять на развитие инфраструктуры - трубы, сети и дороги.

Таким образом, нагромождение не обесценятся из-за инфляции и помогут обновить ту сферу, на которую часто не хватает средств из государственного бюджета.

Ранее мы рассказывали о том, что в Раде разрабатывают новую пенсионную программу. Как заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, в случае утверждения новой программы украинцы будут получать сразу по две пенсии.

Таким образом, в Верховной Раде хотят предоставить украинцам возможность самостоятельно откладывать себе на пенсию. При чем, какую именно сумму откладывать, будет решать сам сотрудник.

Также мы сообщали о том, что украинцам могут платить компенсацию в случае задержки зарплат или пенсий. Вскоре законопроект дожен рассмотреть Верховная Рада.

Для того, чтобы устранить коррупционные риски был установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, в него входят пенсии, зарплаты, соцвыплаты, стипендии и суммы индексации денежных доходов граждан.

Каким образом будут осуществляться выплаты, пока неизвестно.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.