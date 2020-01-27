Декретный отпуск в Украине смогут брать не только мамы новорожденных, но и папы, и другие члены семьи
При этом время отпуска может распределяться по усмотрению домочадцев, пишет РБК.
Такой отпуск будет называться трансферным. Соответствующий законопроект продолжают готовить в парламенте.
Нововведения позволят мамам, папам, бабушкам и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за ребенком и менять друг друга.
Такая реформа позволит женщинам сохранить профессиональные навыки и не даст выпадать из профессии на три года.
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Ранее мы писали, в Кабинет министров поступило предложение об увеличении размера социальной помощи в связи с рождением ребенка. Согласно решению ВР, на первенца намерены выделять 100 000 гривен, второго — 200 000, а на третье и последующие пополнения в семье — до 400 000 гривен.
Эксперты отмечают, что выплаты не приведут к демографическому буму, а скорее станут дополнительным стимулирующим фактором для рождения детей в неблагополучных семьях.
Как уверяют эксперты-демографы, даже увеличение выплат не приведет к всплеску рождаемости. Средства могут только стать поддержкой родителей в сложный период, когда одно лицо работает, а другое находится дома с ребенком.
Напомним, украинцам рассказали, какие медицинские услуги станут безплатними: что важно знать.
Как писала Politeka, украинцам приготовили сюрприз с новыми выплатами: «не будет, как раньше».
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