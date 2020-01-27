В Украине увеличивают налоговую базу из-за недопоступления средств в государственный бюджет
Подобное мнение в эфире Ukrlife.tv озвучил экономист и аналитик Игорь Бураковский, передает Politeka.net.
По его словам, на сегодняшний день значительно сократились поступления в государственный бюджет. Это, в первую очередь, связано с укреплением курса национальной валюты.
Поэтому, как рассказывает Игорь Бураковский, власти вынуждены расширять налоговую базу для украинцев, чтобы хоть как-то бороться с возросшим дефицитом государственного бюджета.
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"Мы имеем, где-то 50 млрд гривен недопоступлений в 2019 году. Мы можем ввести новые налоги. Сегодня частично это делается", - озвучил аналитик нюансы.
В этом контексте он напомнил о внедрении законопроекта, который предусматривает налог для украинцев, продавших за год два автомобиля.
"К примеру, правительство пытается ограничить количество автомобилей, которое может физическое лицо купить и продать в течении года, устанавливает разные ставки налога. (Правительство) Пытается сманеврировать с физическими лицами-предпринимателями для структуризации с точки зрения оплаты налогов", - резюмировал Бураковский в комментарии журналистам.
Ранее мы рассказывали о том, что украинским водителям уготовили новый налог. Известно, что 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210, которым в Украине увеличен налог при продаже автомобилей и других транспортных средств. Платить больше придется желающим продать авто более 2 раза в год.
Если ранее в Украине действовала две ставки налог при отчуждении авто или другого транспорта, то сейчас вводится три. Отныне самую большую ставку оплатят те собственники, кто продает больше двух авто за год - она составит 18% от оценочной стоимости транспортного средства.
При продаже одного транспортного средства в течение года физическое лицо, как и раньше, ничего не заплатит – ставка составляет 0%. При продаже второго транспортного средства за год ставка также сохранена на уровне 5%.
Напомним, украинцы будут по-новому платить налоги.
А еще Politeka писала, что украинцам уготовили новый большой налог: коснется всех.
Также Politeka сообщала, что автовладельцев ожидают большие налоги за старые машины