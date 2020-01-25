Украинцам дали ответ, как платить за коммунальные услуги в 2020 году
Украинцы, которые имеют льготы, часто жалуются, что не могут понять, как им нужно доплатить к сумме, которую дает государство. Это связано с тем, что им приходят счета на полную стоимость начиная с октября прошлого года. Об этом пишет "Сегодня".
Отмечено, что по решению Кабмина, средства переводит "Ощадбанк" поставщикам услуг в пределах государственной помощи в такой последовательности:
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поставка тепловой энергии либо природного газа и электроэнергии для индивидуального отопления;
снабжение горячей водой;
централизованное водоснабжение и водоотведение;
снабжения электроэнергией;
поставки природного газа;
вывоз бытовых отходов;
услуги по управлению многоквартирным домом;
взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.
При этом банк перечисляет средства не по пропорциональному принципу, а когда на каждую платежку считают в равных процентах от суммы платежа, а по приоритету: за первую услугу полностью, если остались деньги, то за вторую, третью и т. д. Те услуги, где денег не хватило, человек должен сам заплатить.
Если поставщик не сотрудничает с "Ощадом" и не дает информацию банку о начисленных услугах для льготника, то требовать оплату с получателя или субсидии в безналичной форме до первого июня он не имеет право.
Ранее мы сообщали, что оформление субсидий в Украине по-новому, появилось разъяснение.
Те украинцы, которые хотят сами оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку в органы социальной защиты. Об этом рассказала глава Минсоцполитики Юлия Соколовская.
Напомним, Гончарук за спиной у Зеленского «перетер за тарифы»
А еще Politeka писала, что киевлянам урезали количество субсидий
Также Politeka сообщала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество