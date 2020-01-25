Украинцам дали ответ, как платить за коммунальные услуги в 2020 году

Украинцы, которые имеют льготы, часто жалуются, что не могут понять, как им нужно доплатить к сумме, которую дает государство. Это связано с тем, что им приходят счета на полную стоимость начиная с октября прошлого года. Об этом пишет "Сегодня".

Отмечено, что по решению Кабмина, средства переводит "Ощадбанк" поставщикам услуг в пределах государственной помощи в такой последовательности:

поставка тепловой энергии либо природного газа и электроэнергии для индивидуального отопления;

снабжение горячей водой;

централизованное водоснабжение и водоотведение;

снабжения электроэнергией;

поставки природного газа;

вывоз бытовых отходов;

услуги по управлению многоквартирным домом;

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.

При этом банк перечисляет средства не по пропорциональному принципу, а когда на каждую платежку считают в равных процентах от суммы платежа, а по приоритету: за первую услугу полностью, если остались деньги, то за вторую, третью и т. д. Те услуги, где денег не хватило, человек должен сам заплатить.

Если поставщик не сотрудничает с "Ощадом" и не дает информацию банку о начисленных услугах для льготника, то требовать оплату с получателя или субсидии в безналичной форме до первого июня он не имеет право.

Ранее мы сообщали, что оформление субсидий в Украине по-новому, появилось разъяснение.

Те украинцы, которые хотят сами оплачивать коммуналку, получая льготу на банковский счет или живыми деньгами, смогут в любое время подать заявку в органы социальной защиты. Об этом рассказала глава Минсоцполитики Юлия Соколовская.

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