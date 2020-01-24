Родители в Украине имеют право выбирать, кто из них воспользуется правом на отпуск
Однако ухаживать за младенцем могут и другие члены семьи, пишет Страна.
В Украине законодательством предусмотрено два вида декретного отпуска. Первый дается в связи в связи беременностью и родами. Логично, что такой тип получают только мамы.
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Во втором случае дается отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Тогда право на отпуск имют сразу несколько членов семьи: это могут быть отец, бабушки и дедушки, а также другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком.
Кроме того, родственники могут брать отпуск по очереди. Разрешается такая ситуация, когда первый год за ребенком смотрит мама, а следующий год - отец. В случае наличия медицинских показаний, декретный отпуск могут продлить до 6 лет.
Чтобы близким родственникам оформить декретный отпуск необходимо предоставить по месту работы следующие документы:
Заявление на имя руководителя с просьбой о декретном отпуске;
Копию свидетельства о рождении ребенка;
Справку о том, что мама ребенка не воспользовалась правом на декретный отпуск или же вышла на работу до его окончания.
Зкон предусматривает, что за ушедшим в отпуск по уходу за ребенком отцом сохраняется рабочее место. В этом время ему насчитывается пенсионный стаж, а на ребенка начисляется социальная помощь. Работодатель не имеет права отказать в предоставлении такого отпуска.
Как мы писали ранее, в Государственным бюджетом на 2020 год предусмотрено повышение социальных выплат на детей. Они будут меняться в течение года. Согласно украинскому законодательству право на получение денежной выплаты по беременности и родам в 2020 году должна каждая беременная женщина. В том числе и несовершеннолетняя.
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