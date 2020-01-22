Кому и на сколько поможет государство?

В 2020 году Государственным бюджетом предусмотрено повышение социальных выплат на детей

Они будут меняться в течение года.

Декретные выплаты

Согласно украинскому законодательству право на получение денежной выплаты по беременности и родам в 2020 году должна каждая беременная женщина. В том числе и несовершеннолетняя.

Продолжительность отпуска в связи с беременностью и родами составляет 126 дней: из них 70 календарных дней до родов и 56 после.

Таким образом, размер пособия по беременности и родам в 2020 году составит: за 126 дней: с 1 января — 2207 грн., с 1 июля — 2307 грн., с 1 декабря — 2383 грн.

за 140 дней: с 1 января — 2452 грн., с 1 июля — 2563 грн., с 1 декабря — 2648 грн.

за 180 дней: с 1 января — 3153 грн., с 1 июля — 3295 грн., с 1 декабря — 3405 грн.

Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа:

50% средней зарплаты – при страховом стаже до 3 лет;

60% средней зарплаты – при страховом стаже 3-5 лет;

70% средней зарплаты – при страховом стаже 5-8 лет;

100% средней зарплаты страховой стаж более 8 лет.

Безработные также имеют право на декретные выплаты.

Выплаты при рождении малыша

в этом Году было много шума вокруг помощи при рождении ребенка. Даже ходили слухи, что ее вообще отменят. Минсоцполитики предлагало "отвязать" более 150 выплат от прожиточного минимума.

Правда, после консультаций с органами государственной власти и экспертами, действующий механизм начисления выплат оставили без изменений.

Увеличение выплат на ребенка

Новым законом "О выводах и предложениях к Закону Украины о Государственном бюджете на 2020 год" предусмотрено такое повышение выплаты детского пособия в 2020 году:

при рождении первого ребенка — 100 000 гривен (сразу выплачивается 25 000 грн., затем по 2083 грн. ежемесячно)

при рождении второго ребенка — 200 000 гривен (сразу выплачивается 50 000 грн., затем по 4166 грн. ежемесячно)

при рождении третьего ребенка — 400 000 гривен (сразу выплачивается 100 000 грн., затем по 8333 грн. ежемесячно)

Алименты от государства предоставляются в размере, который равен разнице между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. В 2020 году пособие составляет:

детям до 6 лет: с 01.01.20 — 889,5 гривен, с 01.07.20 — 929,5 гривен, с 01.12.20 — 960,5 гривен

детям 6-18 лет: с 01.01.20 — 1109 гривен, с 01.07.20 — 1159 гривен, с 01.12.20 — 1197,5 гривен

Помощь с опеки и попечительства

Денежная помощь назначается и выплачивается официальным опекунам или попечителям ребенка. Сумма пособия по опеке и попечительству в 2020 году составляет 2 прожиточных минимума:

для детей до 6 лет: с 01.01.20 — 3558 грн., с 01.07.20 — 3718 грн., с 01.12.20 — 3842 грн.

для детей 6-18 лет: с 01.01.20 — 4436 грн., с 01.07.20 — 4636 грн., с 01.12.20 — 4790 грн.

Ранее мы писали, в Кабинет министров поступило предложение об увеличении размера социальной помощи в связи с рождением ребенка. Согласно решению ВР, на первенца намерены выделять 100 000 гривен, второго — 200 000, а на третье и последующие пополнения в семье — до 400 000 гривен.

Эксперты отмечают, что выплаты не приведут к демографическому буму, а скорее станут дополнительным стимулирующим фактором для рождения детей в неблагополучных семьях.

Как уверяют эксперты-демографы, даже увеличение выплат не приведет к всплеску рождаемости. Средства могут только стать поддержкой родителей в сложный период, когда одно лицо работает, а другое находится дома с ребенком.

Напомним, украинцам рассказали, какие медицинские услуги станут безплатними: что важно знать.

Как писала Politeka, украинцам приготовили сюрприз с новыми выплатами: «не будет, как раньше».

Также Politeka сообщала, на сколько разбогатеют украинцы в ближайшее время.