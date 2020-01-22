Российский актер Валентин Гафт обвинил украинскую власть в том, что она убивает своих граждан на востоке страны



Об этом актер заявил в одном из российских интервью.

Он отметил, что видит ситуацию в Украине на самом деле, и российские СМИ и власти говорят правду.

"Я люблю свою страну, верю России и ее правителю. Верю! Вижу, что происходит, и не обманываюсь", - сказал актер.

Также он считает, что на российском телевидении говорят правду.

"Что вы убиваете своих же. И никуда от этого не деться: Украина убивает своих же!", - заявил артист.

Кроме того, актер заявил, что считает Крым российским и при этом не понимает, из-за чего идет война на востоке Украины.

"Те войска или эти – не важно: происходит истребление невинных людей. Ни один конфликт этого не стоит. Это кровавая рана на руках человечества. Это безобразие. Из-за чего? Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", - резюмировал он.

Недавно мы писали, что российский народный артист Валентин Гафт перенёс инсульт.

Причиной обращения в больницу стало резкое ухудшение здоровья, 83-летнего народного артиста привезли самостоятельно.

Состояние артиста внушало серьезные опасения и его госпитализировали в реанимацию, со временем его состояние стабилизировалось.

Сам Валентин Иосифович уже несколько лет борется с болезнью Паркинсона. Гафт без страха заявляет, что жизнь подходит к концу, но он не боится смерти.

Напомним, что тяжело больной Валентин Гафт напугал своей внешностью.

А еще Politeka сообщала, о том, что Гафт при смерти: парализовало на месте, подробности несчастья.

Также Politeka писала, с Гафтом произошла беда: появилось срочное заявление врачей.